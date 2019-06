Cristian Boureanu are planuri mari pentru fiica lui: “Ne-am dori ca Ioana sa…”

Ioana, fiica lui Cristian Boureanu se pregătește intens pentru examenul de bacalaureat. Tatăl ei are mari emoții, dar în același timp are și planuri pentru viitorul fiicei sale. La majorat Ioana a primit de la tatăl său un apartament și o mașină de lux, iar de un an de zile aceasta stă singură. Se pare […]

The post Cristian Boureanu are planuri mari pentru fiica lui: “Ne-am dori ca Ioana să…” appeared first on Cancan.ro.