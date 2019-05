Cristian Boureanu condamnat la 2 ani de inchisoare cu executare

Cristian Boureanu a fost condamnat la inchisoare cu executare. Boureanu a primit o pedepsa de 2 ani. Mai jos sentinta.

Cristian Boureanu la inchisoare. Setinta

In baza art. 421 pct. 2 lit. a) Cod proc. pen., admite apelurile formulate de Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 1 Bucuresti, apelantul-inculpat Boureanu Cristian Alexandru si apelantul-parte civila Andrei Ovidiu impotriva sentintei penale nr. 388/20.06.2018 pronuntate de Judecatoria sectorului 1 Bucuresti – Sectia I Penala. Desfiinteaza, in parte, sentinta penala apelata si, rejudecand, dispune urmatoarele: 1.

In baza art. 257 alin.(1),(4) C.pen. rap. la art.193 alin.(2) C.pen. condamna pe inculpatul Boureanu Cristian Alexandru, la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de ultraj (persoana vatamata ……).

In baza art. 67 alin. 2 C.pen. interzice, cu titlu de pedeapsa complementara, pe o durata de 1 an de la data ramanerii definitive a prezentei sentinte, exercitarea drepturilor prevazute de art. 66 alin. (1) lit. a (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice) si lit. b C. pen. (dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat).

In baza art. 66 alin. (1) C.pen, interzice, cu titlu de pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prevazute de art. 66 alin. (1) lit. a, b C.pen., in conditiile prevazute de art. 65 alin. (1) si (3) C. pen, pedeapsa accesorie urmand a fi executata in masura in care pedeapsa principala devine executabila.

In baza art. 257 alin.(1),(4) C.pen. rap. la art.206 alin. 1 C.pen. condamna pe inculpatul Boureanu Cristian Alexandru, la pedeapsa de 9 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de ultraj (persoana vatamata ……). In baza art. 67 alin. 2 C.pen. interzice, cu titlu de pedeapsa complementara, pe o durata de 1 an de la data ramanerii definitive a prezentei sentinte, exercitarea drepturilor prevazute de art. 66 alin. (1) lit. a (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice) si lit. b C. pen. (dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat).

In temeiul art. 66 alin. (1) C.pen, interzice, cu titlu de pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prevazute de art. 66 alin. (1) lit. a, b C.pen., in conditiile prevazute de art. 65 alin. (1) si (3) C. pen, pedeapsa accesorie urmand a fi executata in masura in care pedeapsa principala devine executabila. In baza art. 38 alin. 1 C. pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b) C. pen. contopeste pedepsele aplicate prin prezenta sentinta, aplica pedeapsa cea mai grea de 1 an si 6 luni inchisoare, la care se adauga un spor de 3 luni inchisoare, inculpatul urmand sa execute pedeapsa de 1 an si 9 luni inchisoare.

In baza art. 45 alin. 3 lit. a) C.pen., aplica pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 alin. (1) lit. a (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice) si lit. b C. pen. (dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat) pe o durata de 1 an.

In temeiul art. 45 alin. 5 si alin. 3 C.pen, aplica pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 alin. (1) lit. a (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice) si lit. b C. pen. (dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat), in conditiile prevazute de art. 65 alin. (3) C. pen, pedeapsa accesorie urmand a fi executata in masura in care pedeapsa principala devine executabila.

In baza art. 91 C. pen., dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere si stabileste un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispozitiilor art. 92 C. pen. In baza art. 93 alin. 1 C. pen., obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Bucure?ti, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; d) sa comunice schimbarea locului de munca; e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. In baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., impune inculpatului sa execute obligatia de a frecventa un program de reintegrare sociala derulat de catre Serviciul de Probatiune Bucure?ti sau organizat in colaborare cu institutii din comunitate.

In baza art. 93 alin. (3) C. pen. pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Fundatiei pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare sau in cadrul Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti, pe o perioada de 90 de zile, cu exceptia cazului in care, din cauza starii de sanatate, nu poate presta aceasta munca. Conform art. 94 alin.(1) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevazute la art. 93 alin.(1) lit.c)-e) se comunica Serviciului de Probatiune Bucuresti. Conform art. 94 alin.2 C.pen., supravegherea executarii obligatiei prevazute la art.93 alin.

