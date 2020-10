Cristian Cealera, despre cum s-a nascut romanul-document Piata Independentei. Amintiri din ziua aceea

Cotidianul ZIUA de Constanța reia seria interviurilor live cu personalități locale, regionale dar și cu oameni obișnuiți cu povești de viață neobișuite.

Astăzi, invitatul nostru este Cristian Cealera, autorul cărții „Piața Independenței. Amintiri din ziua aceea” - un roman-document al Constanței interbelice.

Cristian Cealera: „Ideea a venit în urmă cu patru ani. De ce am ales o singură zi? Mi s-a părut o idee originală. Scopul meu a fost să creez ceva inedit, ceva despre Constanța, din dragoste pentru această Dobrogea minunată.Consider că publicul larg trebuie să fie ținta acestui demers. El trebuie să înțeleagă istoria, într-un mod mai comercial.Când am vrut să scriu despre Dobrogea am avut foarte multă susținere de la persoane din toate domeniile.Am apelat la oameni care au avut teze de doctorat, la arhive, cărți etc."Cartea istoricului iubitor de literatură, recent apărută la editura ieșeană „StudIS", este un roman-document care reconstituie, în cele peste 400 de pagini, istoria unei singure zi petrecute în urbea tomitană: 23 iulie 1926. O zi aparent obișnuită, care ne prilejuiește însă o uimitoare întoarcere în timp, într-o lume populată deopotrivă de personaje reale și fictive, un univers în care istoria se îmbracă în veșmintele fastuoase ale literaturii, ținând cititorul cu sufletul la gură, de la prima și până la ultima pagină.