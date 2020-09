Cristian Chirtes - Muresul, pe lista judetelor ce pot accesa peste 4,5 miliarde de euro prin Green Deal

Candidatul PNL la preşedinţia Consiliului Judeţean, senatorul Cristian Chirteş, a declarat miercuri, cu ocazia lansării programului său politic, că un punct prioritar îl reprezintă mediul înconjurător, fiindcă judeţul Mureş se află pe lista celor şase judeţe din România care pot accesa cele 4,5 miliarde de euro prevăzute prin Pactul Ecologic European.

"Ne-am axat pe patru domenii importante, principale, cum este infrastructura judeţului Mureş. Cu siguranţă celelalte partide politice sau candidaţii au în program acest capitol legat de infrastructură, însă noi venim în plus cu o nouă viziune, o viziune vizând fondurile care vin pe infrastructură, etapele de implementare a lor şi tot ceea ce înseamnă aportul, luând modele administraţiilor liberale de succes din Transilvania şi nu numai. Un alt domeniu principal este cel legat de mediu. Şi România a semnat la Paris acest Pact Ecologic European, Green Deal, vor veni foarte mulţi bani pe această linie, or judeţul Mureş trebuie să devină un campion în ceea ce înseamnă fondurile legate de mediu. Doar în şase judeţe din România se preconizează să vin peste 4,5 miliarde de euro. Ne bucură că şi Mureşul este pe această listă scurtă, principalul gestionar al acestor proiecte trebuie să fie Consiliul Judeţean", a arătat Cristian Chirteş.O altă direcţie principală în programul candidatului Cristian Chirteş este sănătatea, mai ales că CJ Mureş finanţează două spitale din judeţ, Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi Spitalul "Gheorghe Marinescu" din Târnăveni."Nu trebuie ca judeţul Mureş să rămână la stadiul de brand, ci trebuie să demonstreze acest lucru. CJ Mureş are un spital clinic judeţean, are spitalul din Târnăveni şi trebuie să se implice mult mai mult în ceea ce înseamnă parteneriatul cu mediul de afaceri, parteneriatul cu UMFST Târgu Mureş. Şi aici mă voi baza şi pe experienţa Theodorei Benedek (candidatul PNL la Primăria Târgu Mureş - n.r.) cu care am creat un parteneriat şi cu care mă consult, alături de medici cu experienţă pe care în avem în PNL. Şi aici mă refer şi la Horaţiu Suciu, care va candida la Consiliul Local Târgu Mureş, în echipa Theodorei Benedek", a spus Chirteş.Candidatul PNL a mai arătat că o altă axă pe care se va concentra este cea a mediului de afaceri, respectiv pe dezvoltarea economică a judeţului Mureş.La lansarea programului candidatului PNL pentru Consiliul Judeţean Mureş au participat prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, şi secretarul general al PNL, Robert Sighiartău.