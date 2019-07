Cristian Chivu, antrenor la un mare club european. Vezi ce echipa va pregati

Cristian Chivu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul international Cristian Chivu a fost promovat si va antrena echipa sub 17 ani a clubului Internazionale Milano, a anuntat gruparea italiana. "O noua aventura si pentru Cristian Chivu, care va fi la conducerea echipei under 17, dupa experienta pozitiva cu formatia under 14", a precizat Inter, pe site-ul oficial. Ionut Nedelcearu, aproape de transferul carierei! Este la un pas sa îi calce pe urme lui Cristi Chivu Despre Cristian Chivu, presa italiana a scris, luna trecuta, ca ar putea face parte din stafful tehnic al echipei Sampdoria, dar mutarea nu a fost concretizata. Cristian Chivu, 38 de ani, a fost, sezonul trecut, antrenor al echipei under 14 a clubului Internazionale Milano ...