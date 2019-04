Cristian Cojocaru - Am dovedit ca se poate“: Rugbystii de la Tomitanii Constanta, succes mare in deplasare cu Dinamo Bucuresti

Băieții au fost foarte motivați. În sfârșit, a venit un meci cu un adversar de calibrul nostru. În primele trei partide din retur, am întâlnit cele mai bune echipe ale țării, care ne depășesc la bugete, sportivi și la omogenitatea lotului Noi doar ce am promovat și, în plus, am schimbat 14 jucători în pauza de iarnă. Astfel că erau șanse minime să facem repede rezultate. Dar lucrurile s-au pus în mișcare destul de bine și, la nivelul nostru, am dovedit că se poate. Dacă, la finele sezonului, vom obține locul cinci, va fi ca și cum am fi luat din nou un titlu de campioni. Nu este imposibil, dar vom vedea, a declarat Cristian Cojocaru, președintele clubului Tomitanii.