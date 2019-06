Cristian Ghinea, dupa ce a demisionat, da vina pe conducerea Camerei Deputaților: 'A ales sa-mi ignore demisia'

Cristian Ghinea, ales europarlamentar din partea USR, precizează că a renunţat la mandatul de deputat în Parlamentul de la Bucureşti depunându-şi demisia încă de săptămâna trecută, însă conducerea Camerei Deputaţilor i-a ignorat-o, el explicând astfel de ce nu a mai putut vota la moţiunea de cenzură şi răspunzând şi acuzaţiilor conform cărora ar fi demisionat chiar în ziua votului la moţiune. El precizează că se află la Bruxelles, unde a început procedura de alegere a preşedintelui grupului Renew Europe (Reînnoirea Europei) post pentru care Dacian Cioloş are şanse foarte mari.

”Am depus săptămâna trecută demisia mea din Parlamentul român, dar conducerea Camerei a ales să o ignore. În 26 mai a început schimbarea şi românii au vorbit clar. Schimbarea vine.”, susţine Ghinea.

El relatează că se află la Bruxeles unde se desfăşoară alegerea liderului grupului Renew Europe, post pentru care candidează şi Dacian Cioloş.

”La Bruxelles tocmai am început procedura de alegere a Preşedintelui grupului Renew Europe (Reînnoirea Europei). Dacian Cioloş are şanse f mari; sunt aici să lucrez la a aduce un român pe o poziţie de influenţă. Sunt optimist. E prima reuniune a grupului în format complet, după ce în ultimele săptămâni am muncit liderii de delegaţii naţionale. Sunt co-lider al delegaţiei USR - PLUS, alături de Dacian. Vom lucra împreună în celălalt Parlament al Românilor. Sunt optimist că Dacian va reuşi”, spune Cristian Ghinea.

Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă a picat marţi, înregistrând 200 voturi ”pentru” şi 7 ”împotrivă”, în condiţiile în care pentru adoptare erau necesare 233 de voturi favorabile. De asemenea, au fost înregistrate 3 abţineri.