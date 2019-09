Cristian Marius Badescu a fost numit Reprezentant cu insarcinari speciale al MAE pentru securitate energetica

Cristian Marius Bădescu a fost numit Reprezentant cu însărcinări speciale al MAE pentru securitate energetică, anunţă MAE potrivit news.ro

Pe durata mandatului său, diplomatul român va susţine dialogul Ministerului Afacerilor Externe cu partenerii interni şi externi pe tema dosarelor principale de securitate energetică şi va contribui, în colaborare cu departamentele relevante din MAE şi ministerele de linie cu atribuţii în domeniu, la elaborarea şi promovarea, de o manieră coerentă, a viziunii şi acţiunii României în domeniul energetic, la nivel regional, european şi transatlantic.

De asemenea, Cristian Bădescu va avea în vedere evoluţiile în sectorul energetic intern şi internaţional şi va asigura susţinerea de către MAE a obiectivelor naţionale în domeniul energetic, atât pentru concretizarea proiectelor regionale de interes pentru România, cât şi pentru obţinerea sprijinului partenerilor externi în implementarea proiectelor româneşti în acest domeniu.

Reprezentantul cu însărcinări speciale pentru securitate energetică va urmări valorificarea de către România a contextului european definit de Strategia Uniunii Energiei a UE, pe cei cinci piloni, inclusiv sub aspectul interacţiunii tot mai pronunţate dintre obiectivele în domeniul securităţii energetice şi priorităţile derivate din abordarea dosarului energie-schimbări climatice.

„Am încredere că numirea domnului Cristian Marius Bădescu în funcţia de Reprezentant cu însărcinări speciale pentru securitate energetică va contribui la consolidarea viziunii integrate a Ministerului Afacerilor Externe privind implicarea României în proiectele energetice regionale de interes european major, precum şi la dinamizarea dialogului cu partenerii noştri externi”, a declarat Ministrul afacerilor externe, Ramona-Nicole Mănescu, citată în comunicat.

Cristian Marius Bădescu este diplomat de carieră şi lucrează în Ministerul Afacerilor Externe din anul 1999. Pe parcursul carierei diplomatice, a îndeplinit responsabilităţi atât în Centrala MAE cât şi în Serviciul Exterior, cu peste 13 ani petrecuţi în funcţii de management. Acesta a ocupat în Centrala MAE poziţiile de Reprezentant cu însărcinări speciale pentru pregătirea Preşedinţiei României a Consiliului UE (2017 – 2019) şi Secretar de stat pentru afaceri europene (2016 – 2017), iar în perioada 2010 – 2016 a fost Reprezentant permanent adjunct în Reprezentanţa Permanentă a României la Uniunea Europeană.

Anterior, începând cu anul 2005 şi până în anul 2009, a fost Director al Departamentului pentru Politici UE din MAE, co-prezidând reuniunile Comitetului naţional de coordonare a poziţiilor României în domeniul Politicilor sectoriale ale UE. În perioada 2001 – 2005, şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă ONU de la Geneva şi organizaţiile internaţionale. Totodată, în intervalul 2000 – 2001, a ocupat funcţia de director adjunct al Direcţiei Consiliul Europei şi Drepturile Omului.

Este absolvent al Universităţii Politehnice din Bucureşti. A obţinut titlul de Master în Studii Administrative la SNSPA (Bucureşti) în 1996, iar în 1998 a obţinut titlul de Master în Relaţii Internaţionale al Institutului European de Înalte Studii Internaţionale (Nisa/Berlin) al Centrului Internaţional de Formare Europeană (CIFE) din Nisa, Franţa. Din 2015 este membru al Consiliului de Administraţie al CIFE. În august 2006, a absolvit programul Executive Seminar: EU Governance al Hertie School of Governance de la Berlin. De asemenea, a absolvit în 2008, programul de Studii de Securitate al George Marshall College of International and Security Studies de la Garmisch, Germania.