Cristian Preda spune ca USR l-a propus premier pe Dacian Cioloș ca sa mai caștige ceva capital electoral folosind numele acestuia

Cristian Preda, fost europarlamentar și membru PLUS, susține că USR l-a propus premier pe Dacian Cioloș ca să mai câștige ceva capital electoral folosind numele președintelui PLUS. „USR l-a propus premier pe Dacian Cioloș. Asta le îngăduie parlamentarilor lui Barna să mai câștige ceva capital electoral folosind numele președintelui PLUS și să aibă motiv să […]

Articolul Cristian Preda spune că USR l-a propus premier pe Dacian Cioloș ca să mai câștige ceva capital electoral folosind numele acestuia apare prima dată în PSnews.