Cristian Seidler, parlamentar USR, invitat sa studieze toate abuzurile comise de DNA: A murit de cancer galopant...

Oana Zamfir, jurnalista Antena 3, si Cristian Seidler, parlamentar USR, au avut un schimb de replici, in direct, vineri seara, la Exces de putere. Oana Zamfir i-a vorbit lui Cristian Seidler despre abuzurile din justitie. "O femeie controlor de tren a fost condamnata la multi ani de inchisoare pentru ca intr-o zi, trei studente, imbracate in doliu, s-au urcat in tren, au dat niste bani, si doamna nu a taiat chitanta. Acolo este marea coruptie?", a zis Oana Zamfir. "Nu am zis ca nu exista padure fara uscaciuni", a zis Cristian Seidler. "Mai am si alte exemple. O doctorita de la Lehliu a pierit de suparare. Intelegeti? A facut un cancer galopant si s-a stins pentru ca DN ...