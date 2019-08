Cristian Socol: E posibil ca declarația unui oficial BNR sa ne fi luat fiecaruia din buzunar 12,5 lei

Unul din artizanii programului de guvernare al PSD, șef al departamentului pentru politici fiscal-bugetare din PSD, Cristian Socol, a apreciat că afirmația unui oficial BNR poate să aducă prejudicii financiare României în valoare de 200 de milioane de lei.

Context: ”Suntem într-o situație extrem de dificilă, politic și economic. Nu cred că avem resurse că să mai rezistăm încă un an și jumătate, până ce un nou guvern, rezultat din alegeri la termen, să poată începe să repare ce este acum stricat rău de tot”, a scris miercuri Eugen Rădulescu, directorul Direcţiei de Stabilitate Financiară din Banca Centrală, pe contul său de Facebook.

„În timp ce vă omorâți cu Constituția, este posibil ca declaratia de azi a Directorului Stabilitate Financiara din BNR să ne fi luat fiecăruia din buzunar 12.5 lei. Cum? Simplu. Un inalt oficial al Băncii Centrale a României (Seful Directiei de Stabilitate Financiară) provoaca instabilitate financiara prin declaratiile halucinante cf cărora România nu mai are resurse încă un an jumate si intra in colaps economic, politic...s.a Frumos nu, cine trebuie sa asigure stabilitate cauzeaza instabilitate. Eh, la un calcul simplu pe necesarul de finantare ramas pana la sfarsitul anului, o crestere probabila a costului mediu de finantare cu 0.5 pp (sa nu credeti ca aceste declaratii nu sunt monitorizate de catre investitori), inseamna un plus de 200 milioane lei la costurile de finantare. Hai ca nu e mult, la 16 milioane cati mai suntem pe aici inseamna doar 12.5 lei per capita. Cine castiga banii acestia ? Cum cine? Cine imprumuta. In tot acest timp, Guvernul încasează. In tăcere”, a scris Socol pe Facebook.

Citește și: SURSE Ciocnire în PSD între curentele pro-guvernare și pro-opoziție .