Cristian Socol, unul dintre fostii stretegi ai PSD, desfiinteaza programul de guvernare al PLUS: 'Un act ratat ce arata lipsa de viziune'

Fostul şef al Departamentului pentru politici fiscal-bugetare al PSD, Cristian Socol, analizează seria de măsuri propuse de PLUS, în vederea unei viitoare guvernări. Profesor la Academia de Studii Economice, Socol este unul dintre strategii planului de guvernare al PSD. Acesta consideră că oamenii lui Cioloş dau dovadă de lipsă de viziune şi de necunoaştere a problemelor reale ale economiei.

"Un așa zis program de guvernare, plin de filozofie, principii, dorințe. Este ok sa punem principii de tipul Sa fie bine, să nu fie rău dar dacă vrei să guvernezi trebuie să stii cum să faci să fie bine. Pentru asta tb să faci o bună diagnoză si să inovezi solutiile optimale. Aici, multe dintre măsuri sunt hazlii, majoritatea au fost în Programul de Guvernare al PSD din 2016 / există deja, unele dintre măsuri sunt imposibil de implementat. Programul contine principii, nicidecum măsuri concrete care să cuprindă enunt, beneficiari, impact si surse de finantare, institutii responsabile si termen de implementare. De exemplu, la Capitolul Politici fiscal bugetare se discuta despre politici care sa reduca deficitul spre zero si sa se respecte MTO - adică politici de austeritate, se propune îmbunatatirea colectarii -aici istoria din nou nu ajuta Plus deoarece in anul 2016 cand au guvernat au avut o cadere puternica a veniturilor fiscale si au introdus România in Procedura de Deviere Semnificativa de la respectarea regulilor fiscal bugetare. Mai apar ca masuri rationalizarea cheltuielilor publice si Spending Review - sunt masuri existente in Programul de Guvernare al PSD pag 33 (gasiti pe gov.ro) si este o masura in implementare (exista chiar o directie speciala in MFP Directia de Analiza si Eficientizare a Ch Publice) si instituirea unui punctaj privind prioritizarea investitiilor publice - se face de 2 ani si jumătate la MFP unde exista chiar doua directii constituite in acest scop - Directia de Programare a Investitiilor Publice si Directia de Management al Investitiilor Public. Ce transpare din asa zisul Program de Guvernare se refera la Privatizarile activelor si companiilor de stat. In concluzie acest bruion este o mare dezamagire, este un document politicianist, cu niste principii, multe dintre ele neadaptate si nefunctionale. Un act ratat ce arată lipsa de viziune, lipsa cunoasterii reale a problemelor economiei, nedemonstrand competenta in inovarea de solutii inteligente de politici publice. Că de extins consultanța si de privatizat activele statului este facil. Programul propus de Plus nu are nici 25% din elementele necesare unui Program de Guvernare care sa stimuleze convergenta, sa modernizeze România si să crească puternic bunăstarea românilor, asa cum a adus ca efecte implementarea Programului de Guvernare din 2016. Sunt doar dorinte, niciunde nu veti gasi in mod concret Cum să se facă?! Păcat. Mare păcat. PS Dacă persoane cu experiență ridicată în administrație publică / consultanță au conceput un astfel de program limitat, ce să mai așteptăm cănd vor veni cu propuneri cei fără experiență, oamenii noi?! Dezastru", scrie Socol pe Facebook.

Comisia Națională de Programe și Politici a PLUS, partidul condus de Dacian Cioloş, a lansat primele propuneri de măsuri pentru o viitoare guvernare. Printre măsurile "urgente" cuprinse într-un document intitulat PLUS ACUM se numără şi o modificarea radicală a Constituţiei.

Vezi AICI documentul PLUS ACUM! (pdf)