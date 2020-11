Cristian Socol: Urmatorii ani vor fi dificili

Economistul Cristian Socol, consultat de PSD pentru programele de guvernare din actuala și fosta campanie electorală pentru alegerile parlamentare, a apreciat, joi, pe contul său de Facebook, că datoria guvernamentală din ultimul an va egala datoria cumulată în primii 22 de ani după Revoluție.

„De Sarbatori Romania va atinge si depasi pragul de 100 miliarde euro la datorie guvernamentala. Datoria acumulata in perioada nov 2019 dec 2020 adica 177 miliarde lei va fi egala cu datoria acumulata in primii 22 de ani postRevolutie. Un an cat 22 de ani. Urmatorii ani vor fi dificili”, a scris Cristian Socol.