Cristian Tanase, dupa ce a semnat cu Academica Clinceni: 'Imi doresc sa prindem play-off-ul'

Fotbalistul Cristian Tănase a declarat, joi, după ce a semnat cu Academica Clinceni, că îşi doreşte ca noua sa formaţie să joace în play-off-ul Ligii I şi că se bucură de noul acord, potrivit news.ro.

“Mă bucur pentru că am ajuns la un acord. Academica Clinceni este o echipă surprinzătoare. A făcut o figură frumoasă sezonul precedent. Acum ambiţiile sunt altele. Împreună ţintim mai sus. Cât sus? Să vedem. Sperăm cât mai sus. Academica a început bine şi actualul sezon. Am revenit în România şi sper să fie bine. Îmi doresc să prindem play-off-ul. Conducerea de aici a fost foarte insistentă. Şi până la urmă am ajuns la o înţelegere”, a spus Tănase, potrivit site-ului oficial al Academicii Clinceni.

Tehnicianul Ilie Poenaru a declarat că el şi conducerea clubului au depus eforturi mari pentru a-l coinvinge pe Tănase să vină la Academica.

“Nu mai are rost să mai vorbit de CV-ul lui. Este un jucător cu exeprienţă foarte mare. Sigur ne va ajuta la îndeplinirea obiectivelor. Noi am fost colegi la FC Argeş. Am fost pe aceeşi parte de teren. Relaţia s-a menţinut, chiar dacă eu m-am retras din activitate. Am reuşit să-l convingem, chiar dacă a avut oferte de la mai multe echipe. Numai eu ştiu cum am reuşit alături de cei din conducere să-l aducem la Academica Clinceni”, a afirmat Poenaru.

Mijlocaşul Cristian Tănase, în vârstă de 33 de ani, a semnat joi un contract cu Academica Clinceni.