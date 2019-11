Cristian Tudor Popescu a spus CUM va VOTA la ALEGERILE PREZIDENTIALE, TURUL DOI

Cristian Tudor Popescu spune ca va merge la vot duminica, 24 noiembrie, la ALEGERILE PREZIDENTIALE 2019, dar nu va vota cu inima, ci cu creierul. Gazetarul a precizat ca nu are de gand nici sa-si iroseasca votul: nu va vota nici alb, nici nu-si va anula sufragiul.

"Eu voi merge la vot, dar nu voi vota cum vrea muschiul meu. Muschiul meu, adica asta de aici (arata spre inima - n.r.). Este un muschi asta, asta care bate. Bate, bate tot timpul, nu face nimic altceva, e o pompa, un muschi. Eu nu votez nici cu ventriculul stang, nici cu coronarele. Eu o sa votez cu creierul, nu cu inima, cand ma voi duce la vot. Nici nu voi lasa votul alb, nici nu-l voi anula, voi pune stampila corect”, a afirmat Cristian Tudor Popescu.

CTP, EPIC: Comparatia intre Viorica Dancila si o fabula a grecului Esop. Cristian Tudor Popescu a comentat intr-un stil ironic gafa Vioricai Dancila de la dezbaterea cu jurnalistii, de marti, cand a fost rugata sa spuna "raza cercului".

"Dna Dancila a raspuns clar, de bunavoie si nesilita de nimeni, in vazul si auzul tarii intregi: „Raza la patrat”. Aici, jurnalista care a pus intrebarea a gresit: nu trebuia sa-i dea pe loc raspunsul corect, trebuia doar sa-i spuna „Eroare, doamna Dancila”. Sau, mai rafinat, putea sa-i „dezvaluie”: „Raspunsul corect este 2r²”. Cu siguranta, candidata s-ar fi repezit, cum s-a agatat si de πr² sa zica, da, doi er patrat, asa am spus si eu; dupa aceea putea fi facuta de rahat la patrat. Dupa care a dat drumul la clanta: „Am dat meditatii la matematica, credeti-ma.

Vorba asta rezuma o fabula a grecului Esop: un atlet fanfaron le povesteste ascultatorilor ca, pe cand se afla in insula Rhodos, a facut un salt de o lungime uriasa. „Credeti-ma! Pot sa aduc si martori din Rhodos”. La care, cineva din audienta a spus in greceste Αὐτοῦ γὰρ καὶ Ῥόδος καὶ πήδημα, ceea ce in latina suna ca mai sus, iar in romaneste: „Pai, sa zicem ca aici e Rhodos, sari aici!”, a scris CTP pe republica.ro.

Cristian Tudor Popescu a fost invitat si el de Klaus Iohannis la dezbaterea de marti, dar gazetarul a refuzat sa fie prezent la discutia dintre seful statului si jurnalistii agreati. Totusi, CTP si-a adus aminte, la Digi24, de momentul in care a fost moderatorul dezbaterii dintre Traian Basescu si Adrian Nastase, in campania din 2004. In cele din urma, alegerilea aveau sa fie castigate de Basescu.

"Eu am fost moderator, in 2004, la intalnirea Basescu – Nastase. Domnul Pavel Popescu (deputat PNL) insinueaza, da impresia prin ce a spus ca se negociaza intrebarile, ca negociaza jurnalistii cu staff-urile de campanie. Acest lucru nu s-a intamplat, eu mai stiu si altele cum s-au desfasurat, dar vorbesc de cea in care am fost implicat direct. Nici vorba de asa ceva. Nu staff-ul PSD sau staff-ul PDL, sau al PD - nu mai stiu ce era atunci - negocia intrebarile. Pentru ca erau doi moderatori, domnul Voicu de la TVR si eu, au fost negocieri intre mine si TVR asupra intrebarilor si asta numai pe un numar de intrebari. Au fost intrebari pe care nu le-a stiut nimeni, cel putin trei intrebari pe care le-am pus, pe alea nu le stiam decat eu. Ce staff-uri de campanie? Nicio legatura", a spus CTP.

