Cristian Tudor Popescu, despre revenirea lui Darren Cahill in echipa Simonei Halep: 'El ii ofera ceva ce nu se gasește in Romania'

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat evoluțiile Simonei Halep (5 WTA, 27 de ani) cu și fără antrenorul Darren Cahill alături și a ajuns la concluzia că australianul este benefic carierei jucătoarei noastre, potrivit gsp.ro.

„Fără el a câștigat un turneu de Grand Slam (n.r. Wimbledon), dar hai să ne gândim acum, după ce a trecut euforia triumfului, cum a câștigat la Wimbledon și cum a câștigat la Roland Garros (n.r. când îl avea ca antrenor pe Darren Cahill).

La Wimbledon a câștigat cu jocul ei vechi și a beneficiat de o Serena Williams care «s-a împușcat în cap» de la începutul jocului. Nu am văzut-o niciodată într-o condiție psihică atât de slabă. S-a rupt în jocul defensiv foarte bun al Simonei. La Roland Garros, Simona a avut inițiativă, a practicat acel al doilea joc despre care vorbesc de mult timp, acela de când a venit Darren. Atacă, răspunde la presiune cu presiune, nu se retrage. Cu acel tip de joc a câștigat acolo.

Așa că Darren poate să îi aducă acum ceea ce are Bianca Andreescu, Simona nu a beneficiat de așa ceva în copilăria și tinerețea ei în tenis. Nu există în România antrenor, după părerea mea, care să dețină competențele psihologice ale lui Darren. De accea a crescut și ea cum a putut. A trăit din talentul ei, picioarele ei foarte bune, dar psihic ea nu a fost cu adevărat pregătită pentru a deveni o mare campioană. El îi oferă ceva ce nu se găsește în România, ceva ce Bianca a primit din Canada, de la Federație, a primit un antrenament psihologic care s-a văzut atât de bine în ceea ce a jucat la US Open. A învins-o pe Serena luptând cu ea, piept în piept. A fost o victorie mai valoroasă. Psihologic i-a spus «Îmi dai as, îți dau și eu, vii peste mine, vin și eu peste tine!».

În vreme ce... uitați ce s-a întâmplat cu Simona în meciul cu Taylor Townsend. Meciul nu ar fi fost pierdut dacă Darren era în tribună. Nu e vorba de coaching, e vorba de simpla prezență. E suficient să facă contact vizual cu el. El nu face altceva decât s-o scoată pe Simona din ea însăși. O face să găsească soluții. Nu i le dă el. De multe ori am văzut acest tip de discuții în care o întreba dacă vrea să câștige pe mâna ei sau pe a adversarei”, a spus Cristian Tudor Popescu, la TV Digi Sport.

ION ȚIRIAC NU A SCĂPAT

Cristian Tudor Popescu a criticat prezența lui Ion Țiriac, președintele Federației Române de Tenis, în anturajul Simonei Halep.

„Sper ca prin prezența lui Darren să se mai diminueze influența domnului Ion Țiriac asupra Simonei. Nu mi-a plăcut deloc ce am văzut la festivitatea de pe Arena Națională (n.r. după succesul de la Wimbledon). Nu mi-a plăcut relația pe care cei doi au afișat-o. Nu cred că e toată bună și în folosul tenisului ei”, a mai spus CTP.

Pe Arena Națională, Ion Țiriac a urcat de Simona pe scenă și a comentat aproape o oră finala de la Wimbledon.

„Simona nu renunță la felul ei de-a fi și nici nu e nevoie. Va fi o relație așa cum a fost, vie, tumultoasă. Numai așa Simona poate să ajungă la acel al doilea joc al ei. Numai Darren a putut să o scoată din ea. Speranțele sunt mari pentru anul care vine”, a spus Cristian Tudor Popescu.