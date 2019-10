Cristian Tudor Popescu ii NIMICEȘTE pe Klaus Iohannis, Ludovic Orban și liderii USR - PLUS: 'O non-știre. Este, pur și simplu, o palarie prea mare pentru ei'

'Este o non-știre prezentarea lui Ludovic Orban ca premier al României", așa a comentat gazetarul Cristian Tudor Popescu, în direct la Digi24, momentul anunțării numelui noului premier al României de către președintele Klaus Iohannis. În opinia gazetarului, numele premierului nu are nicio relevanță, câtă vreme echipa guvernamentală nu există.

Citește și: Adevărul despre Dan Barna- Detalii neștiute au ieșit la iveală

"Vorbe, vorbe, vorbe, asta am auzit acum. Practic nu se poate face nicio știre din asta, l-a anunțat pe Ludovic Orban, însă asta nu înseamnă practic nimic, pentru că Guvernul nu este cunoscut, iar sprijinirea lui în Parlament este extrem de problematică. Așa că este o non știre ceea ce am auzit acum.

Klaus Iohannis a venit cu acest discurs că ce bună este varianta alegerilor anticipate pentru că este varianta cerută de USR-PLUS, iar Iohannis nu vrea să piardă puncte, pe această variantă, adică să lase USR-ul să și-o atribuie complet și să câștige puncte electorale cu ideea asta pe care mulți oameni o agreează și ar fi bine să se întâmple așa. Dacă s-ar putea întâmpla repede și fără complicații să avem anticipate ar fi foarte bine. Însă Iohannis nu avea ideea asta a anticipatelor, a început s-o folosească acum pentru a nu lăsa singur segmentul acesta de capital electoral, USR-Plus.

Nu văd avantajul alegerilor anticipate, dimpotrivă, dacă acum pică Guvernul care este formula? Pică Guvernul Orban, mai vine o dată Orban, înțeleg din ce spunea Rareș Bogdan, dar e greu de crezut să pice, pentru că nu sunt partide care să aibă interesul alegerilor anticipate în afară de USR-PLUS. Dar nu sunt de acord cu poziția USR-Plus, este dezamăgitor faptul că nu dorește să intre la guvernare. Mi se pare nefiresc, este un partid tânăr, un partid care s-a ridicat pe voturile cetățenilor care au avut încredere în ei, și acum se situează sub încrederea pe care le-o acordă cetățenii. Este pur și simplu o pălărie prea mare pentru ei această încredere din partea cetățenilor", a comentat gazetarul Cristian Tudor Popescu.