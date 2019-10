Cristian Tudor Popescu: "Vedeam ca Simona stie ce are de facut, dar nu a ajutat-o starea generala"

"Nu prea am sperat că va câştiga Simona. Chiar dacă în primul set a aplicat foarte bine sfaturile lui Darren Cahill şi a făcut multe puncte, adversara ei, Svitolina, a arătat de la început mai proaspătă. O să râdeţi, dar Svitolina a alergat mai bine decât Simona! Stânga, dreapta, a scos, a scos, a scos incredibil de multe mingi.



Vedeam că Simona ştie ce are de făcut, dar nu a ajutat-o starea generală. Nu părea că are o problemă fizică, dar meciul cu Bianca Andreescu, cu adevărat dur, a obosit-o. A obosit-o psihic, iar cauza principală sunt greşelile neforţate. Prea multe, nu putea câştiga, şi îi mai reproşez că nu a intrat în teren la serviciul doi al Svitolinei care era atacabil. Svitolina nu a avut nicio apăsare, trebuia să o sperie pe al doilea serviciu," a remarcat ziaristul în direct la Aşii Tenisului.