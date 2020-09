Cristian Vasilcoiu, candidat la Consiliul Local Craiova: PNL a trimis sa concureze la Craiova `un impostor ajuns profesor universitar, parlamentar, prefect...`

Jurnalistul Cristian Vasilcoiu, candidat pe Lista PSD pentru Consiliul Local al Municipiului Craiova, susține chiar în ziua în care începe noul an școlar că liberalii au pus în Capitala Băniei ”un impostor ajuns profesor universitar, parlamentar, prefect, iar acum vrea primar!”.

”Astăzi (re)începe, teoretic, școala, că, practic, nu prea!

Cu această ocazie vă reamintesc ce elev de nota 5 a trimis PNL să concureze pentru funcția de primar al Craiovei!

Culmea, tot eu îl întrebam, ca ziarist, acum vreo 15 ani, când era numit prefect de Dolj, ce îl recomandă, date fiind notele dezastruoase din liceu!

Mi-a răspuns că... s-a odihnit pentru facultate.

Pentru specializarea de degustător de vinuri, mai exact. Serios, asta e specializarea lui de profesor!

Și vă mai mirați de ce scrie ca un agramat pe Facebook!

Să recapitulăm: un impostor de nota 5 a ajuns profesor universitar, parlamentar, prefect, iar acum vrea primar!

Să vă ferească sfântul să predea copiilor voștri, că nu știe să scrie în limba română!”

Cristian Vasilcoiu își aduce aminte în context de un articol semnat de el pe vremea în care relata faptele mai marilor țării... domnul Giugea pe atunci prefect al Județului Dolj:

” Prefectul Giugea a fugit de școală ca măgarul de muncă

Așa se explică odihna cronică de care suferă mintea degustătorului pus de Guvern în fruntea Doljului.

Reprezentantul Guvernului în Dolj, Nicolae Giugea, este trădat de foile matricole din cursurile liceale, îngălbenite de vreme aidoma vinului care l-a și făcut om cu diplomă de înalte studii. Pozând în doctor la catedra Prefecturii Dolj, în fața a peste 100 de primari și a zecilor de profesioniști din serviciile deconcentrate, cărora li se adaugă periodic câțiva ziariști, unii dintre ei având în spate peste 22 de ani de școală, Giugea emite niște fumuri de parcă nu el s-ar fi chinuit să evite corigența la matematică, limba română, cunoștințe social-politice și chiar... igienă.

Om de casă al lui Radu Berceanu, Nicolae Giugea a ajuns prefect în urmă cu nouă luni. Insuccesele sale din administrația Iocală au fost puse, de unii, pe seama mediocrității lui Nicolae Giugea care a avut în timpul liceului numai note de trecere, a picat examenul din clasa a X-a, a fost repartizat la Reșița, s-a mutat înapoi la Craiova, a terminat Facultatea de Horticultură și și-a luat doctoratul copiind o lucrare deja publicată. Acesla este, pe larg, drumul parcurs de Nicolae Giugea de la terminarea liceului și până la fotoliul de prefect de Dolj. Dacă intrăm însă în detaliu și privim peste notele din liceu ale lui Giugea, observăm că acesta reușea cu greu să obțină note de trecere la materii precum Politică, Matematică, Chimie sau Limba și Literatura Română. Expert în vinuri, Nicolae Giugea nu a fost probabil prea încântat de reacția dintre H2O și licoarea strugurilor, motiv pentru care a obținut în clasa a IX-a și a X-a media 5 la Chimie. Politicianul de azi nu a reușit să obțină notă mai mare nici la Cunoștințe Social-Politice! Dacă la Matematică și Fizică notele sunt minuscule, te-ai fi așteptat ca la Limba și Literatura Română și limbile moderne, „umanistul" Giugea să exceleze. Dezamăgire totală! Notele obținute dovedesc că dascălii au fost extrem de îngăduitori cu totalul dezinteres pentru studiu al viitorului prefect. Incredibil, elevul Giugea avea probleme și la... Igienă, judecând după note. Pentru a nu fi învinovățiți de aprecieri anacronice referitor la notele lui Nicolae Giugea, trebuie să precizăm că și la acea vreme, acum 20 de ani, sistemul de notare era, ca și astăzi, de la 1 la 10.

Ce are sula cu prefectura și notele lui Giugea cu administrația locală

Doljul este unul dintre cele mai mari județe din țară, iar Nicolae Giugea este omul-cheie din această regiune. El trebuie să știe toate problemele din județ, iar primarii comunelor și directorii instituțiilor doljene trebuie să meargă la Nicolae Giugea când întâmpină probleme.

Prefectul trebuie să caute soluții și să le ofere sprijin. Asta dacă nu este plecat în concediu. Așa s-a întâmplat luna trecută, când trei sferturi din județ era sub ape din cauza ploilor, oamenii priveau disperați cum întreaga lor muncă de o viață se năruiește, iar prefectul se relaxa la munte. Subprefectul Nelu Groza făcea, în acest timp, ședință cu asociațiile de irigatori pentru a inventaria suprafețele agricole irigabile din Dolj, deci, deducem noi, suprafețele neinundate încă!

Săptămâna trecută, au fost din nou inundații în județ. Cinci oameni au murit trăsniți și înecați. In urma lor au rămas familii îndurerate, dar Nicolae Giugea nu a știut exact să-i raporteze lui Vasile Blaga, ministrul Administrației și Internelor, situația din județul pe care îl gestionează. Acesta din urmă ar fi răbufnit joi și ar fi cerut demisia prefectului de Dolj, spunând că este incompetent. De aceeași părere este și Ion Călin, reprezentantul Guvernului în Dolj pe timpul guvernării pesediste. „Giugea nu va avea ani de viață câte realizări am avut eu. Județul se duce de râpă. El nu poate gestiona o situație de criză și ar fi trebuit ca acei care l-au numit numit să-și dea seama de acest lucru privind peste notele sale din liceu și din facultate. Oricine își poate da seama că Giugea nu este capabil să ocupe fotoliul de prefect", a declarat Ion Călin. Deputatul Valeriu Zgonea consideră că notele din liceu ale prefectului de Dolj nu au relevanță în activitatea pe care Giugea o desfășoară în prezent, dar situația se schimbă când privim peste realizările sale ca reprezentant al Guvernului în teritoriu. „Dacă nu a avut media 10 la Purtare, putem spune că a fost un licean dinamic și nu indisciplinat.

Dacă a avut 5 la Matematică, 5 Ia Chimie sau 7 la Geografie în timpul liceului, aș spune că nu este relevant. Dar dacă vedem că acum, într-o situație de criză, prefectul nu face față la inventarierea suprafețelor inundate de ploi sau la orientarea din județ, cred că ar trebui ca acesta să se întoarcă la liceu, unde se pun bazele cunoștințelor din toate domeniile, să le mai studieze o dată, iar apoi să se întoarcă în administrație. Pentru că acum se vede că este incapabil", a mai declarat Valeriu Zgonea.

Prefectul Nicolae Giugea are și o explicație în ceea ce privește notele sale din timpul liceului: s-a odihnit pentru facultate. „Foaia matricolă a mea cu notele din liceu circulă de când am fost numit prefect.

Dar de ce nu au luat notele de la facultate, când m-am format ca om? în liceu am avut note mici pentru că nu îmi plăceau anumite materii sau profesori. Dar eu m-am format în facultate și acolo eram odihnit din liceu, deci am învățat mult în facultate. Și în liceu citeam foarte mult", a declarat Nicolae Giugea, prefectul de Dolj. în ceea ce privește zvonurile cum că i s-ar fi cerut demisia, acesta a negat orice afirmație de acest gen a lui Vasile Blaga. „Nu este adevărat că domnul ministru mi-a cerut demisia. Avem o relație de colaborare foarte bună și normală. Eu zic că am gestionat bine criza cu inundațiile și nu are nimeni nimic de reproșat", a mai declarat Nicolae Giugea.

În liceu m-am odihnit pentru facultate, iar acolo m-am format ca om.

Nici lui Nicolae Giugea nu-i vine să creadă ce note avea în liceu...”