Cristiano Bergodi, nemulțumit dupa infrangerea cu Dinamo : Pacat, a fost o dezamagire

FC Voluntari a pierdut, sâmbătă, pe teren propriu, contra lui Dinamo, scor 1-2, iar ilfovenii au ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie. La finalul meciului, Cristiano Bergodi şi-a exprimat nemulţumirea faţă de forma echipei sale potrivit mediafax

Bergodi venea cu gândul de a obţine măcar o remiză cu Dinamo, însă golurile lui Grigore şi Montini i-au dat planurile peste cap tehnicianului italian: "Noi ne gândeam să facem puncte, chiar şi cu Dinamo. Păcat, a fost o dezamăgire. Meciul a fost unul echilibrat în a doua repriză şi chiar şi în a doua. Am avut două ocazii, cu Popadiuc în careul mic şi la centrarea lui Ion Gheorghe. Nu am luat niciun punct, megem înainte, ne gândim la meciul cu Iaşi. Nu a fost un randament extraordinar din partea tuturor jucătorilor, de asta am făcut schimbări. Nu e uşor să joci cu acelaşi prim 11. Nu am o explicaţie sincer, eu cred că putem juca, ne putem salva. Am avut un început frumos în play-out, iar acum mergem înainte, cu încredere", a spus Bergodi, la DigiSport.

FC Voluntari rămâne la trei puncte de locul de baraj, ocupat de FC Hermannstadt, iar Bergodi consideră că echipa sa mai are nevoie de cel puţin două-trei victorii pentru a scăpa de grijile retrogradării: "Nu ştiu de câte puncte mai avem nevoie să ne salvăm. Avem nevoie de două-trei victorii. Nu e uşor. Astăzi au făcut o remiză Hermannstadt cu Călăraşi. Noi eram pe ultimul loc acum două luni. Trebuie să avem încredere şi băieţilor nu le putem reproşa nimic", a mai spus italianul.

După încheierea turului din play-out, FC Voluntari ocupă locul 10, cu 22 de puncte, acumulând trei victorii, două remize şi două eşecuri. În următorul meci, ilfovenii vor primi vizita celor de la Poli Iaşi.