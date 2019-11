Cristiano Ronaldo: 'Nu am jucat la capacitate maxima in ultimele trei saptamani'

Cristiano Ronaldo (34 de ani) a ajutat naționala Portugaliei să se califice la Campionatul European din 2020, marcând de trei ori contra Lituaniei, joi, și o dată împotriva celor din Luxemburg, luni, însă atacantul lui Juventus a declarat că nu a fost la capacitate maximă din cauza unei accidentări, potrivit Mediafax.

La ultimul meci de campionat disputat de Juventus, la 10 noiembrie, contra lui AC Milan, scor 1-0, Ronaldo a fost înlocuit după 55 de minute cu Paulo Dybala, iar acesta a părut foarte nemulțumit de hotărârea antrenorului Maurizio Sarri, presa internațională scriind chiar că jucătorul portughez a plecat mai devreme de la stadion.

După meciul cu Luxemburg, ultimul din preliminariile EURO 2020, disputat luni, scor 2-0, Ronaldo a dezmințit posibilul conflict dintre el și Juventus, spunând că nu a jucat la capacitate maximă în ultimele trei săptămâni și că a înțeles decizia lui Sarri de a-l înlocui la meciul cu AC Milan.

"Nu am jucat la capacitate maximă în ultimele trei săptămâni. Nu a existat niciun conflict. A fost ceva creat de voi, jurnaliștii. Eu am încercat să o ajut pe Juventus. Nimănui nu îi place să fie înlocuit, dar am înțeles că nu am fost bine din punct de vedere fizic. M-am sacrificat pentru echipă. Și aici, la echipa națională, puteam fi eliminați, așa că m-am sacrificat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am avut nicio accidentare gravă în carieră. Am intrat într-o controversă care nu ar fi trebuit să existe. Clubul știa că nu sunt 100% apt, dar cel mai important este că am câștigat, iar Juventus este prima în clasament. Voi încerca să fiu bine cât mai curând posibil", a declarat Ronaldo, potrivit O Jogo.

Cristiano Ronaldo a înscris de 11 ori în campanie de calificare pentru EURO 2020, ajungând la 98 de goluri pentru Portugalia. Lusitanul încearcă să doboare recordul iranianului Ali Daei, care a marcat de 109 ori pentru țara sa.