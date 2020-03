Cristiano Ronaldo: Stati acasa si haideti sa ajutam personalul medical care lupta pentru salvarea vietilor noastre

Atacantul echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, a postat un mesaj pe reţelele de socializare în care cere fanilor să stea acasă în aceste vremuri dificile pentru întreaga lume, dar şi să ajute personalul medical care luptă pentru salvarea de vieţi. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "În aceste momente dificile pentru întreaga lume, să fim recunoscători pentru ceea ce contează - sănătatea noastră, familia noastră şi persoanele dragi. Staţi acasă şi haideţi să ajutăm personalul medical care luptă pentru salvarea vieţilor noastre", a scris Ronaldo pe reţelele de socializare, el postând o fotografie în care apare alături de trei dintre copiii săi: Eva, Mateo si Alana Martina. Mesajul de luni a apărut după o polemică iscată deoarece Ronaldo, logodnica lui Georgina şi copiii lor au fost văzuţi la o plimbare prin Funchal. El însă nu a încălcat nicio regulă, deoarece în Portugalia măsurile de izolare nu sunt atât de riguroase faţă de cele din Italia. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Jucătorul de 35 de ani este în Portugalia din 10 martie, el plecând mai întâi pentru a fi alături de mama sa, care a suferit un atac vascular cerebral. View this post on Instagram In this difficult moment for the whole world, let’s be thankful for the things that matter - our health, our family, our loved ones. Stay home and let’s help all the health workers out there fighting to save lives #stayhomesavelives A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Mar 30, 2020 at 5:58am PDT Articolul de mai sus este destinat ex ...