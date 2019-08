Cristina Ciobanasu se imparte intre familia adoptiva si cea biologica. Ii sustine financiar pe cei care i-au dat viata

De peste 10 ani, Cristina Ciobanasu a lasat locurile natale din Botosani pentru un trai mai bun in Capitala. Norocul i-a suras cand producatoarea Ruxandra Ion a decis sa-i ofere nu doar un acoperis deasupra capului, ci sa-i schimbe radical viata. Chiar daca aceleia din urma ii spune, azi, mama, Cristina nu a uitat nici de cea care i-a dat viata.

“E frumos sa ai doua familii, doua locuri carora sa le spui acasa”, declara actrita cand vine vorba de parintii ei. Are doua perechi: cei biologici si cei care, practic, au adoptat-o, luand-o in casa lor si oferindu-i sansa la o viata frumoasa – Ruxandra Ion si sotul ei.

Chiar daca primii ani de viata nu au fost prea fericiti pentru ea, deoarece parintii au fost nevoiti sa plece la munca in strainatate pentru a le putea oferi ei si fratelui ei un trai mai bun, Cristina a avut mereu o relatie speciala cu acestia.

Crescuta de bunica pana in momentul in care a fost luata la Bucuresti de Ruxandra Ion, actrita si-a promis ca plecarea ei nu va fi in zadar si ca atunci cand va fi pe propriile picioare isi va ajuta rudele. S-a tinut de cuvant, iar in momentul de fata, cand cariera ei este in plina ascensiune, obtinand rol dupa rol in serialele produse de mama adoptiva, isi ajuta cat poate de mult parintii. Acestia, intorsi in tara dupa ce, ani la rand, au lucrat in strainatate, sunt sustinuti acum financiar de fiica lor.

Suportul financiar este, intr-un fel, si o compensatie pentru faptul ca vedeta nu ajunge decat rar acasa, la parintii biologici. Acestia locuiesc destul de departe, la Botosani, iar ea nu are cum sa se rupa de Bucuresti mai mult de o zi, doua.

Adoptata dupa “Dansez pentru tine”

Sansa vietii ei s-a numit “Dansez pentru tine”, acolo a vazut-o Ruxandra Ion si a decis s-o ia la ea acasa. La momentul respectiv, Cristina locuia cu fratele si bunica lor intr-o camaruta!

Producatoarea TV supranumita “mama telenovelelor” i-a oferit nu doar dragostea de mama, ci a si ajutat-o enorm in cariera, mai intai prin proiectul La La Band, apoi gasindu-i roluri in serialele pe care le-a produs.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.