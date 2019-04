Cristina Ciobanasu si Vlad Gherman, dezvaluiri despre nunta si copii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cristina Ciobanasu si Vlad Gherman sunt impreuna de sapte ani si de patru ani, logoditi. Nunta intarzie sa apara, dar nu pentru ca o casatorie cu tot ce ar implica ea ii sperie pe cei doi tineri, ci pentru ca au "proiecte de terminat, facultati de terminat, lucruri de facut pana la nunta", dupa cum au declarat Criss si Vlad in revista VIVA! de aprilie. Chiar si asa, Vlad isi doreste foarte mult un copil si este convins ca o sa fie un bun prieten pentru copiii lui si "un tata zapacit". Fanii le adreseaza obsesiv o intrebare: "Cand are loc nunta?". Cristina Ciobanasu si Vlad Gherman nu se grabesc spre altar, insa, desi au trecut patru ani de cand a avut loc cererea in casatorie, urmata de un "DA!& ...