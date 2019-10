Cristina Ciobanasu si Vlad Gherman sunt de 7 ani impreuna, dar stai sa vezi unde locuiesc cei doi! „E, asta e…”

Criss Ciobanasu si Vlad formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri ale momentului, cei doi indragostiti fiind adorati de o multime de adolescenti din Romania.

Cei doi au marturisit ca urmeaza sa devina sot si sotie, insa cererea a fost putin complicata pentru Vlad care, desi a pregatit o surpriza frumoasa pentru iubita lui, lucrurile nu au decurs conform planurilor.

Criss si Vlad au reusit sa stabileasca o relatie foarte frumoasa cu fanii lor prin intermediul blogului lor si al conturilor de pe retelele de socializare. Criss le-a oferit prietenilor virtuali o fotografie facuta in deja celebra mansarda in care cei doi locuiesc. Fanii au incantati sa afle ce fac idolii lor atunci cand nu se afla in lumina reflectoarelor.

Numarul mare de like-uri primit de imaginea in care Criss il surprinde pe Vlad jucandu-se dovedeste ca cei doi sunt apreciati de o multime de tineri.

„Pentru ca ne petrecem din ce in ce mai mult timp unul in preajma celuilalt am hotarat sa ne mutam in mansarda. Mansarda noastra. Si ce e foarte important e ca mansarda noastra a fost amenajata chiar de noi. Am aranjat exact asa cum ne doream si am creat spatiul pe care il visam amandoi”, spunea Vlad anul trecut.

