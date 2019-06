Cristina Cioran, la un pas de moarte: "Nu puteam striga, nu ma puteam misca"

A trecut ceva timp de atunci, dar nu va uita niciodata! Cristina Cioran a povestit recent cum a fost la un pas de moarte.

Cristina Cioran vrea sa traga un semnal de alarma cu privre la oamenii care merg la mare si isi pun viata in pericol. Si ea a fost la un pas ne inec in urma cu cativa ani. De asemenea, acum noua ani, ea si iubitul ei, au salvat un tanar de la inec. Prezentatoarea emisiunii "Acces Direct" vrea sa ii indemne pe oameni sa nu mai fie indiferenti.

"Mi s-a intamplat acelasi lucru, am avut aceleasi trairi cand era sa ma inec. Nu puteam striga, nu ma puteam misca. Un om m-a observat. Il fixam si speram sa inteleaga ca daca nu ma ia de acolo o sa mor. A inteles, m-a scos din apa exact cand simteam ca ma scufund.

Acum 9 ani, impreuna cu prietenul meu, am salvat un tanar care se ineca in liniste... am observat uitandu-ma la el si vazand cum ma fixa si parca imi transmitea ca moare... mi-am adus aminte ca am fost in situatia asta! nu fii indiferent! Indiferenta ucide! #indiferentaucide", a scris Cristina Cioran.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.