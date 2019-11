Cristina ICH i-a dat papucii lui Piturca Jr, la doar o luna dupa ce a nascut: „S-a terminat, aplauze circului ieftin”

Se cutremura lumea showbizului autohton, la doar o luna dupa ce Cristina Ich a nascut. Relatia dintre ea si Piturca Jr. a ajuns intr-un impas, iar frumoasa bruneta a postat in mediul online cateva mesaje sugestive din care reise ca este dezamagita si a decis sa puna punct.

Se vorbea deja despre o nunta fastuoasa. Frumoasa Cristina Ich – o mama fericita dupa ce l-a nascut pe Noah Alexandru – se pregatea sa imbrace si rochia de mireasa. Alex Piturca ii daruise un inel pe care Cristina l-a aratat fanilor, iar drumul spre oficializarea relatiei parea intrat in linie dreapta. Cristina si Alex au devenit parinti, la sfarsitul lunii octombrie, iar admiratorii cuplului erau convinsi ca povestea de iubire nu putea fi… distorsionata de nimic.

Dar iata ca totul capata o turnura care seamana cu un viraj periculos, abordat la o viteza mult prea mare. Cristina Ich a postat mesaje sugestive, pe fond negru, dand de inteles ca nimic nu mai este ca inainte si ca povestea de iubire a devenit… trecut.

”Stare civila singura si sper asa sa raman”, este unul dintre mesajele Cristinei Ich. Dar au urmat si altele, foarte dure. ”Daca intri in tarate te mananca porcii”, ”Noroc de Noah in viata mea, in rest nimic bun”, ”Aplauze – circul ieftin s-a terminat. Oricum avea final”, ”Fetelor, cand porniti la drum sa va asigurati ca persoana de langa voi este ceea ce trebuie”, sunt mesajele sugestive ale Cristinei Ich.

