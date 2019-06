Cristina Ich, imagini nemaivazute de pe vremea cand nu era celebra. Are sau nu operatii estetice?

Cristina Ich este hotarata sa le dea peste nas tuturor rautaciosilor si sa demonstreze ca nu are interventii chirurgicale, iar frumusetea sa este una nativa.

Iubita lui Alex Piturca a publicat doua fotografii din urma cu cativa ani, in care se vede cu ochiul liber sa nu a intervenit cu bisturiul medicului estetician la nivelul fetei. Satena arata demential, la fel ca in prezent si astfel a reusit sa le demonstreze tuturor celor care o blameaza ca este naturala din cap pana in picioare.

"Postez si eu o poza din an in paste si sar trei femei pe mine: „Recunoaste, injectato”. Bine, recunosc, eu nu am pretins niciodata ca sunt vreo frumusete. Fa, ( n.r la tv nu aveam fata conturata) pentru ca eram pe ciclu si cand sunt pe ciclu eu ma umflu", a declarat Cristina Ich in urma cu ceva timp.

