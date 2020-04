Cristina Neagu, despre disputarea Final Four-ului Ligii Campionilor la handbal feminin in septembrie: Este o situatie foarte ciudata

Cristina Neagu a vorbit despre ce implică disputarea în luna septembrie a Final Four-ului Ligii Campionilor la handbal feminin. CSM Bucureşti este calificată în sferturile Ligii Campionilor. În Final Four, CSM Bucureşti va înfrunta Gyor, anunță MEDIAFAX.

Cristina Neagu este de părere că disputarea partidelor din Final Four în luna septembrie va schimba strategiile echipelor.

Cea mai bună jucătoare a lumii susţine că unele jucătoare vor fi neîndreptăţie pentru că se pot transfera la alte echipe necalificate şi, în acelaşi timp, alte jucătoare vor fi avantajate, transferându-se la echipele calificate.

`Am auzit şi eu veştile că Final Four-ul Ligii Campionilor s-ar putea desfăşura în septembrie. Este o situaţie foarte ciudată, pentru că există posibilitatea ca după încheierea acestui sezon echipele să sufere modificări de lot. Unele jucătoare poate se retrag, altele pleacă la alte cluburi, vin jucătoare noi… Deci apare această situaţie în care echipele care se califică în Final Four nu vor evolua cu aceeaşi componenţă a loturilor din acest sezon. Ar fi şi cazul nostru şi este cumva nedrept faţă de cele care muncesc un sezon întreg, se califică în Final Four şi nu pot participa pentru că se transferă la altă echipă. În acelaşi timp, norocos pentru altele care nu s-au calificat, dar poate se tranferă la echipe care vor fi prezente la Budapesta. Deci este clar o situaţie foarte ciudată pe care nimeni nu poate să o controleze şi federaţiile încearcă să găsească cele mai bune soluţii”, a spus Cristina Neagu, la ProSport.