Cristina Neagu este pesimista: E greu sa ne gandim la medalii

Cristina Neagu spune că obiectivul principal al echipei naţionale feminine de handbal la Campionatul Mondial din Japonia este calificarea la turneul preolimpic şi nu crede că ea şi coechipierele ei vor putea să se lupte pentru medalii potrivit news.ro

"Eu cred că sunt suficiente zece zile de acomodare şi mă bucur că plecăm cu atât de mult timp înainte, pentru că avem nevoie să ne acomodăm cu fusul orar. Am avut această problemă chiar şi la Rio, când am plecat mult mai târziu spre competiţie. Avem astăzi antrenament şi mâine plecăm, nu ştiu exact când ajungem, cred că joi şi cred că este suficient timp de acomodare. Îmi doresc să obţinem o clasare care să ne permită să jucăm la turneul preolimpic, asta este cel mai important în acest moment. E greu să ne gândim la medalii, avem din nou patru sau cinci debutante, însă cred că obţinerea unui loc care să ne permită să jucăm la preolimpic este un obiectiv realist. Avem o grupă destul de echilibrată. Primul meci este foarte important, împotriva Spaniei şi dacă debutăm cu dreptul atunci băgăm cumva Spania sub noi în clasament, după care urmează două meciuri cu cele mai slabe echipe din grupă. Deci dacă câştigăm primele trei meciuri suntem sigure de calificarea în grupele principale. În acest format este foarte important cu câte puncte mergi în grupa principală, aşa că încercăm să facem cât mai multe puncte. E clar că nu sunt în deplinătatea forţelor, am început antrenamentele abia acum două săptămâni, totul se întâmpla foarte repede pentru mine, am avut meciuri din trei în trei zile, am şi călătorit foarte mult, am făcut abia şase antrenamente, o să mai fac câteva până când începe campionatul mondial. Merg la acest campionat mondial să ajut echipa naţională atât cât pot, nu să fiu jucătoarea de acum un an de zile, va fi practic imposibil, eu nu am aceste aşteptări de la mine şi nu ar trebui să le aibă nimeni pentru că nu sunt robot. Însă atât timp cât voi fi pe teren voi încerca să dau tot ce am mai bun. Sper să ne acomodăm repede, să nu avem probleme cu mâncarea, ca să intrăm într-un curs normal al lucrurilor, să putem să ne antrenăm şi să ne odihnim bine. Cred că sunt vreo şapte jucătoare noi faţă de campionatul european, este o echipă mai puţin experimentată decât anul trecut, asta e clar. Echipa naţională este într-o continuă reconstrucţie, deşi suntem în an preolimpic, însă eu am încredere în acest lot şi sunt convinsă că fiecare fată va da tot ce va avea mai bun şi vom încerca să obţinem acea clasare despre care vorbeam", a declarat Neagu.

Antrenorul Tomas Ryde se plânge de faptul că are în lot jucătoare care nu prea au jucat la echipele lor de club.

"Este o grupă dificilă, am studiat adversarele. Ne pregătim să jucăm diferite stiluri de apărărare cu Spania, Muntenegru şi Ungaria. Turneul olimpic din 2016 a fost o povestea nefericită. Avem doar câteva jucătoare care pot concura la acest nivel. Este un turneu dificil şi trebuie să-mi folosesc diamantele într-un mod inteligent. Eu vreau să câştig, avem un spirit de echipă extrarodinar, trebuie să-l avem la fel în grupele principale, unde e o altă competiţie, cu Rusia, Suedia, China, Japonia. Strategia este să fim în primele şase echipe pentru a ajunge la turneul preolimpic. Dacă vom avea o săptămână bună, cum am avut în 2015, putem avea încă una. Vreau să merg la JO şi jucătoarele vor să meargă acolo. Unele jucătoare nu au încredere încă, putem vorbi sincer de asta, nu au jucat prea mutl la echipele de club, dar asta este de domeniul trecutului", a spus el.

Campionatul Mondial de handal feminin va avea loc între 30 noiembrie şi 15 decembrie în Japonia. Naţionala României face parte din Grupa C, alături de Ungaria, Muntenegru, Spania, Senegal şi Kazahstan, urmând să debuteze cu o partidă în faţa Spaniei, la 30 noiembrie. Pentru a ajunge la turneul preolimpic, România are nevoie de o clasare la CM în primele şase echipe care nu au obţinut calificarea prin intermediul competiţiilor continentale.