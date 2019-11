Cristina Neagu, jucatoare CSM București: 'Sunt foarte fericita ca m-am intors pe teren dupa 10 luni'

Cristina Neagu a jucat duminică seară, în Polonia, primele minute după accidentarea terifiantă de la Campionatul European din 2018, în meciul România – Ungaria, care a ținut-o pe margine mai mult de 10 luni, anunță MEDIAFAX.

Interul stânga a avut emoții la partida MKS Lublin – CSM București (19-28), dar a trecut cu bine peste primul test. La conferința de presă de după meci, Cristina s-a arătat foarte mulțumită după cum a decurs această zi. După primele 24 de minute de joc în 2019, Cristina Neagu a oferit și primele declarații. Ea a precizat că este fericită pentru cele două puncte obținute de CSM București, dar și pentru faptul că a revenit în teren.

”Sunt foarte fericită, este o zi specială pentru mine, m-am reîntors după aproape 10 luni de la operația suferită. A fost o perioadă foarte dificilă pentru mine, am avut multe probleme cu genunchiul, lucrurile nu am mers așa cum aș fi vrut. Să joc aici primele minute înseamnă mult pentru mine, nu-mi rămâne decât să sper că totul va fi OK, că genunciul meu va fi bine mâine, să pot să joc în următoarele meciuri în Liga Națională și Liga Campionilor. Per total, sunt foarte muțumită!”, a declarat Cristina Neagu.

Cristina Neagu (31 ani) a suferit la începutul anului o intervenție chirurigală după ruptura de ligamente. A fost a treia accidentare gravă pe care căpitanul naționalei a suferit-o de-a lungul timpului. După primele două a revenit însă la cel mai înalt nivel, iar printre altele a câștigat Liga Campionilor cu Buducnost și medalia de bronz cu naționala României la Mondialul din Danemarca, ambele în 2015. De asemenea, a fost desemnată cea mai bună handbalistă a lumii de IHF în alte trei ocazii, în 2015, 2016 și 2018, după ce obținuse acest premiu și în 2010.