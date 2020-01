Cristina Țopescu va fi incinerata miercuri. Familia regala deplange moartea jurnalistei și a transmis un mesaj emoționant

Familia Cristinei Ţopescu a decis ca trupul jurnalistei să fie incinerat, urmând ca cenuşa să ajungă la mama ei. Incinerarea Cristinei Ţopescu va avea loc miercuri, pe data de 15 ianuarie, la Crematoriul Vitan- Bârzeşti din Bucureşti unde va fi oficializată o slujbă, după care cenuşa sa va fi dusă în Oradea, oraş în care The post Cristina Țopescu va fi incinerată miercuri. Familia regală deplânge moartea jurnalistei și a transmis un mesaj emoționant appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.