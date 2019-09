Cristina Pucean a postat un mesaj sfasietor: "Acesta este cosmarul vietii mele"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cristina Pucean este devastata dupa moartea nepotelului ei! Raym a murit la doar trei ani, in urma unui incendiu. Dansatoarei inca nu-i vine sa creada cele intamplate si isi aminteste cu durere in suflet de toate momentele petrecute impreuna. Moartea lui Raym a sfasiat-o pe Cristina Pucean. Dansatoarea era extrem de apropiata de nepotelul ei care abia implinise trei anisori. Micutul a murit intoxicat cu fum, in urma unui incendiu izbucnit in locuinta. In ciuda eforturilor echipelor de salvare, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Cristina Pucean l-a vazut ultima data pe Raym chiar cu cateva ore inainte de tragedie, cand isi pregatea bagajul pentru un turneu in Gemania. De altfel, atunci, pentru prima data, micutul nu a pla ...