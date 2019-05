Cristina Siscanu a slabit 27 de kilograme urmand acest regim alimentar – Jurnalista dezvaluie reteta

Cristina Siscanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cristina Siscanu a nascut in aprilie 2017 si de atunci a inceput o cruciada impotriva alimentelor nesanatoase si a kilogramelor in plus. Jurnalista a dezvaluit ce regim alimentar a urmat pentru a scadea in greutate. Cristina Siscanu a nascut prin cezariana o fetita, pe care a botezat-o Petra. In timpul sarcinii a luat 25 de kilograme. Pentru a reveni in forma, jurnalista a adoptat un regim alimentar bazat pe multe legume crude, seminte si iaurturi. In cateva luni a reusit sa scape de 17 kilograme, pentru ca acum sa se bucure de o silueta de invidiat. “Nu mi-am propus sa slabesc chiar imediat dupa nastere, cum au facut alte doamne. Am avut 87 de kilograme si am slabit 27 de kilograme. Acum am 60 ...