Cristina Siscanu a vorbit despre al doilea copil: “Daca va fi fata…”

Suntem in cea mai frumoasa perioada a anului: cea in care magia si dorintele predomina! Iar Cristina Siscanu a dezvaluit unul dintre visurile ei: sa devina mamica din nou. Frumoasa jurnalista si sotul sau, Madalin Ionescu, au o fetita, in varsta de doi ani si sapte luni.

Cristina Siscanu a vorbit despre al doilea copil

Desi are 35 de ani, Cristina Siscanu isi doreste sa mai faca un copil cu Madalin Ionescu. In cadrul unui interviu, pe care l-a acordat recent, ea a dezvaluit ca… imediat ce lucrurile se vor mai linisti putin in familia sa, va incepe “sa lucreze” la al doilea mostenitor.

“Sa se aseze lucrurile si ne apucam de treaba si pentru cel de-al doilea copil. Numai ca nu stiu unde sa-l mai pun… in casa, ma refer. Avem o camera libera, dar eu imi fac dressing in ea. Asta e, tinem bebelusul in dressing. Si Madalin zice: «Gandeste-te bine. Daca iti faci dressing, nu mai avem o camera pentru copii», ca noi suntem o familie numeroasa. Si zic: «Asta e! Ne mutam intr-o alta casa sau tinem bebelusul in dressing, ca e foarte frumos! Punem acolo patutul… Si daca va fi fata, cu atat mai bine». Daca va fi fata, da…”, a declarat Cristina Siscanu pentru unica.ro.

Fetita pe care Cristina Siscanu i-a daruit-o sotului ei, Madalin Ionescu, s-a nascut pe 29 aprilie 2017. Fostul prezentator TV mai are o fata si un baiat din primul mariaj.

