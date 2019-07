Cristina Siscanu, despre traumele suferite de Filip, fiul lui Madalin Ionescu

Cristina Siscanu a vorbit sincer si deschis despre traumele suferite de Filip, fiul sotului sau, Madalin Ionescu, din prima casatorie, care se confrunta cu probleme de sanatate.

Cristina Siscanu si Madalin Ionescu sunt casatoriti din 2011 si au impreuna o fetita, pe nume Petra, in varsta de 2 ani. Fostul prezentator de televiziune a mai punctat un mariaj de 14 ani inainte, cu Mihaela, de profesie PR, in urma caruia au rezultat doi copii, Stefania, in varsta de 21 ani, si Filip de 16 ani, aflati in custodia sa. Astfel, Cristina Siscanu a devenit mama vitrega pentru cei doi, rol care nu numai ca nu a deranjat-o ci, mai mult, a manifestat un atasament deosebit fata de Filip, baiatul fiind diagnosticat cu autism.

Acum jurnalista a vorbit despre traumele prin care a trecut acesta: „Filip a fost primul copil care mi-a spus „mama”, nu Petra. Suntem de noua ani impreuna, iar eu il iubesc foarte mult, am o slabiciune pentru el. El este deja mare, are 15 ani, si trebuie sa spun ca toata familia a suferit pentru el, pentru ca nu exista centre si specialisti care sa le faca mai usoara viata copiilor cum este Filip si sa ii ajute sa-si croiasca un drum in viata.”

„A fost un caz alarmant, acum ceva timp, chiar pe strada noastra. Filip se juca mereu cu un vecin al nostru, de-o varsta cu el. Se intelegeau foarte bine si erau de nedespartit. La un moment dat, insa, fratele baietelului l-a certat de fata cu Filip. I-a poruncit practic sa nu se mai joace niciodata cu el ca nu vorbeste bine, ca nu tine obiectele cum trebuie in mana. Iar pustiul respectiv nu s-a mai apropiat de Filip de atunci, l-a ocolit. A fost o mare lovitura, o trauma pentru el. L-am dus la logoped, la psiholog, dar degeaba. Din momentul acela, cand a fost jignit asa, nu s-a mai apropiat de un copil care sa nu fie special”, – a dezvaluit Cristina Siscanu pentru wowbizz.ro.

