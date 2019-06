Cristina Siscanu si fetita ei, imbracate la fel. Ce costume de baie au avut mama si fiica

Cristina Siscanu se afla in vacanta, alaturi de familia sa. vedeta s-a afisat alaturi de fetita sa, Petra, imbracate in costume de baie identice.

Petra, fiica fostului prezentator de televiziune Madalin Ionescu si a jurnalistei Cristina Siscanu este pe zi ce trece mai simpatica. Micuta se afla in vacanta cu parintii ei. Cristina Siscanu a ales sa-si imbrace fetita la plaja la fel ca ea, astfel ca cele doua au purtat costume de baie identice.

Intr-o inregistrare video, jurnaslista si fetita sa apar in costume de culoare roz, in timp ce intr-o fotografie mama si fiica poarta costume de baie negre cu un model roz pal in partea de sus.

„Ce-mi place ca va imbracati la fel. Sunteti superbe!”, „Frumoase. Asa da!”, „Frumoasa imagine’, „Wow! M-ati dat pe spate”, „Perfecte!”, „Cum se poate asa ceva? Sunteti superbe!”, „Minunate!”, „Mai frumoaselor, v-ati asortat”, „Super”, „Superbe!’, „Adorabile„, au fost complimentate Cristina Siscanu si fetita ei.

Fostul prezentator de televiziune Madalin Ionescu este casatorit cu Cristina Siscanu. Aceasta este cea de-a doua casnicie a ex-moderatorului TV. Cei doi au impreuna o fetita, Petra.

