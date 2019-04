Cristina Siscanu si Madalin Ionescu au implinit 8 ani de casnicie! Cum s-au cunoscu

Madalin Ionescu si Cristina Siscanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cristina Siscanu si Madalin Ionescu formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi au o casnicie fericita, o fetita minunata, iar recent au implinit 8 ani de mariaj. Cristina Siscanu si Madalin Ionescu par ca au gasit reteta perfecta pentru un mariaj reusit. Fostul prezentator tv si vedeta s-au cununat religios pe 12 iunie, in aer liber, la Palatul Stirbey. Ceremonia religioasa a fost oficiata de patru preoti. Cununia civila a avut loc in Republica Moldova, in primavara lui 2011. Cristina Siscanu si Madalin Ionescu au implinit 8 ani de casnicie! Povestea de dragoste dintre Cristina si Madalin a inceput acum 9 ani, in culisele emisiunii „Acces Direct&rdquo ...