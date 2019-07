Cristina Spatar, despre viata ei de acum. „Lucrurile s-au asezat”

Cantareata Cristina Spatar a vorbit despre viata sa din prezent la emisiunea Vorbeste lumea, de la postul de televiziune Pro TV.

Dupa o perioada mai dificila, vedeta a marturisit ca lucrurile s-au asezat in viata sa.

„In doua luni ne vom muta cu adevarat in casa noastra si cred ca va fi una aproape de lac, in zona unde am locuit, sa fim aproape de bunici, de verisori. …

Sunt intr-un moment fericit, optimist. Mi-e mult mai bine. Lucrurile s-au asezat. Copiii mei sunt extraordinari”, a declarat Cristina Spatar.

Dupa divortul de Alin Ionescu, fostul sau partener de viata, cantareata Cristina Spatar a continuat sa locuiasca in vila acestuia, de dragul copiilor.

Insa, situatia s-a schimbat la sfarsitul anului trecut, cand artista a fost nevoita sa paraseasca vila din Crevedia pentru a se muta cu chirie impreuna cu cei doi copii ai sai, Aida si Albert.

In prezent, Cristina Spatar traieste o noua poveste de dragoste.

