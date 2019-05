Cristina Spatar, imagine emotionanta la mormantul mamei sale. „Stiu ca esti langa mine”

Cristina Spatar si-a pierdut mama in urma cu multi ani, insa durerea nu a disparut niciodata. Artista merge regulat la mormantul femeii, iar de data asta si-a surprins fanii cu o imagine, alaturi de care a scris un mesaj emotionant.

Angela Spatar s-a stins din viata din cauza cancerului de colon, in 1997, chiar in bratele fiicei sale„?

………..stiu ca esti langa mine”, a scris Cristina pe contul de socializare, in dreptul fotografiei.

„Mama mea a murit cand eu aveam cea mai mare nevoie de ea. Dupa trei ani de lupta cu boala asta pacatoasa, s-a stins la varsta de 42 de ani, chiar in bratele mele. Aveam 24 de ani si imi amintesc cum plangeam si cat de tare m-a durut treaba asta. Pentru mine a fost groaznic sa vad cum pierd stalpul de baza al existentei mele. Si acum o simt aproape, insa un rol important il are si fosta mea soacra.”, a declarat artista in urma cu ceva timp, potrivit Click. Cristina Spatar a dezvaluit recent ca are un iubit, insa nu a dat detalii despre relatia lor. Cristina Spatar e ajutata in continuare cu bani de fostul sot, desi se plange ca trebuie sa se descurce singura.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.