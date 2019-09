Cristina Tarcea a plecat de la ICCJ. Funcția a fost preluata de Corina Corbu

Judecătoarea Corina Corbu a preluat luni, 16 septembrie, funcţia de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de la judecătoarea Cristina Tarcea. Mandatul judecătoarei Cristina Tarcea a expirat pe 14 septembrie și s-a întins pe o perioadă de trei ani.În anul 2016, Tarcea a preluat funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și The post Cristina Tarcea a plecat de la ÎCCJ. Funcția a fost preluată de Corina Corbu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.