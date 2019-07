Cristina Tarcea, lovitura din SUA! Ce apare intr-un raport SUA

Cristina Tarcea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O informatie interesanta a trecut neobservata zilele trecute, desi ar putea avea un cuvint de spus intr-una dintre marile dispute ale momentului, cea privind oportunitatea alcatuirii de completuri specializate. O mentiune din Raportul Departamentului de Stat al SUA, mai exact, care ii da fara sa vrea o replica taioasa sefei ICCJ, Cristina Tarcea. Reamintim ca dupa decizia CCR din 3 iulie in cazul completurilor de trei judecatori, care a stabilit ca acestea nu au fost legal constituite in absenta specializarii magistratilor din compunerea lor in problematici de coruptie, presesedintele ICCJ a avut o reactie aparte. Cristina Tarcea, care a participat la sedinta CCR in care a fost discutata sesizarea pe ...