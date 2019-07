Cristina Tarcea, mesaj pentru oamenii din sistemul de justiție: Imi este dor de oameni cinstiți și onești

Președintele ICCJ, Cristina Tarcea, a ajuns la sediul CSM, acolo unde este audiată Cristina Corbu, singurul candidat pentru viitorul mandat de șef al ICCJ. Tarcea a spus că ea nu mai candidează pentru că își dorește să se întoarcă la oameni ”cinstiți și onești”, ceea ce nu a găsit mereu în sistemul judiciar.

Atunci când am fost întrebată de ce nu candidez am spus ceva: îmi este dor să trăiesc lângă oameni buni, cinstiți, onești și cu bun simț. Nu întotdeauna am avut parte de așa ceva. La ICCJ este un colectiv minunat, nu la ei mă refer

Este vorba despre alte ocazii care vizau relații instituționale și personale.

Cristina Tarcea recunoaște că este greu de dus o funcție cum este cea de președinte al ICCJ pentru că apar foarte multe presiuni. ”Au fost presiuni asupra mea”, a spus Tarcea.