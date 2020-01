Cristina Topescu, blestemata de o persoana apropiata: ”Sa moara cu cainii ei!”

Moartea Cristinei Topescu a socat o lume intreaga. Regretata jurnalista s-a stins la varsta de 59 de ani, alaturi de cele mai importante fiinte din viata ei, cainii pe care i-a ingrijit cu atata dragoste. Trupul ei neinsufletit a fost gasit dupa circa trei saptamani, iar in tot acest timp nu a cautat-o nimeni.

Vecina si prietena Cristinei Topescu, cea care a gasit-o pe fosta jurnalista moarta in casa, a facut o serie de dezvaluiri nemaistiute din ultima perioada de viata a acesteia. Cele doua femei erau foarte apropiate, iar vecina jurnalistei a fost martora unor scene ingrozitoare.

Prietena Cristinei Topescu a povestit un episod socant

Intamplarea se pare ca a marcat-o destul de tare pe fosta jurnalista. Episodul s-a petrecut la scurt timp dupa moartea tatalui sau, celebrul comentator sportiv, Cristian Topescu, decedat in luna mai 2018.

”Intr-una din acele zile, o persoana apropiata a sunat-o si i-a prezentat condoleante si apoi i-a spus sa o anunte daca are nevoie de ceva. Crezand apoi ca dupa incheierea convorbirii, Cristina inchisese telefonul a spus: ”Da-o in …. ma-sii, sa moara cu cainii ei!” Telefonul era pe masa, pe speaker, iar eu eram langa ea”, a povestit prietena Cristinei Topescu, care a precizat ca persoana care sunase era ”foarte apropiata”, fara sa vrea sa dea numele acesteia.

Prietena a marturisit ca dupa ce Cristina a auzit injuratura, a inceput sa planga. ”Ii curgeau lacrimile pe obraji, iar eu m-am dus si am imbratisat-o tare”, a mai spus aceasta.

Cristina Topescu, s-a retras din televiziune in aprilie 2013

Cristina Topescu s-a nascut pe 4 iulie in Oradea. A fost primul copil al regretatului comentator sportiv Cristian Topescu, din prima lui casatorie. Vedeta mai avea doi frati: Cristian si Sebastian. Cristina Topescu a fost atrasa de lumea televiziunii chiar din copilarie, calcandu-i pe urme tatalui ei. In perioada 1970 si 1979, ea a aparut in mai multe emisiuni pentru copii. Cand tatal ei a cazut in dizgratia regimului comunist, Cristina a fost exclusa de pe ”sticla”.

Cristina Topescu a fost absolventa a Facultatii de Limbi Straine din Bucuresti, sectia Engleza – Italiana. Inainte de 1989, in perioada cand nu a avut serviciu, a trait din meditatii, a fost corector la revista “Contemporanul”, a scris la revista “Cinema”, a tradus filmele care circulau pe casete video.

In 1991, ea a revenit in televiziune, dupa ce a semnat un contract cu cei de la PRO TV. Ulterior, moderatoarea a devenit vedeta Prima TV, unde a lucrat timp de 12 ani. S-a retras din televiziune in aprilie 2013. Iar, din noiembrie 2019, era consilier al secretarului de stat din Ministerul Sanatatii.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.