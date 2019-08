Cristina Topescu, despre crimele de la Caracal. „Nu mai inteleg nimic”

Jurnalista Cristina Topescu si-a exprimat dezamagirea legata de cazul lui Gheorghe Dinca, barbatul acuzat ca a ucis doua tinere in Caracal.

Cristina Topescu si-a spus parerea pe contul sau de Facebook.

„Ce nu inteleg eu de ce nu pot specialistii din politie, psihologi etc. sa afle de la nenorocitul ala daca le-a ucis pe fete sau ele sunt inca in viata undeva. In fond, si el si-ar usura soarta daca nu le-a ucis. Nu mai inteleg nimic. Si inca ceva: din moment ce s-a dus la farmacie sa-i ia Alexandrei crema pentru ranile de la maini si picioare, nu avea de gand s-o omoare, e clar ca avea alte intentii cu ea, nu? Da, stiu, un psihopat e impredictibil, se poate sa fi facut o criza de nervi cand a descoperit ca fetita a sunat la 112 si s-o omoare atunci… nu stiu… mai exista speranta, insa, Doamne ajuta!!!” a notat jurnalista.

Cristina Topescu a completat cu o intrebare la adresa politiei:

„Am si eu o intrebare. Politia nu trebuie sa scotoceasca fiecare coltisor din Caracal si imprejurimi, fara niciun mesaj primit???”.

Gheorghe Dinca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sambata, prin decizia magistratilor Tribunalului Dolj. Dinca este acuzat de omor calificat, dupa ce a recunoscut ca le-a omorat pe Alexandra (15 ani) si Luiza (18 ani) dupa ce le-a rapit. Luiza Melencu (18 ani) a disparut in luna aprilie 2019, dupa ce a luat o masina de ocazie. In acelasi mod a disparut Alexandra Macesanu (15 ani).

Miercuri, 31 iulie 2019, politistii din Caracal au verificat mai multe case dupa ce au primit „un pont de la o clarvazatoare” ca Alexandra Macesanu ar fi in viata, tinuta intr-un pod.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.