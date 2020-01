Cristina Topescu, terorizata de hingheri: "Vreau sa o auziti cum urla si cum plange! In ce stare deplorabila au adus-o"

Cristina Topescu a fost gasita decedata in casa, duminica seara, dupa ce o vecina a semnalat absenta.

Marius Chirca, un iubitor de animale care are si o asociatie pentru protectia si salvarea necuvantatoarelor a fost in contact cu Cristina Topescu de mai mult timp si a intervenit duminica seara pentru preluarea animalelor ramase fara stapana lor.

Si-a aratat dragostea pentru animale pana in ultima clipa!

"Probabil ca toti sunteti ravasiti de moartea Cristinei Topescu. In primul rand stiti ca a fost o adevarata doamna, un mare om, un profesionist, dar in primul si primul rand o mare iubitoare de animale.

Primele informatii au fost cum in casa ei exista trei cadavre de caini si inca cinci caini in viata si ca doamna Cristina Topescu era decedata din data de 24 decembrie.

M-am imbracat repede si am fugit la fata locului. Doamna de la Politie m-a recunoscut. Mi-am imaginat ca sunt niste caini scheletici, nemancati si nebauti apa de trei saptamani. A venit si DSV-ul.

Am niste conversatii, multe cu Cristina Topescu si nu m-am gandit niciodata sa le fac publice. O sa le dau tuturor televiziunilor din Romania, atat mesajele scrise, cat si mesajele audio. Vreau sa o auziti cum urla si cum plange! In ce stare deplorabila au dus-o niste hingheri care au terorizat-o si la un moment dat au santajat-o. Vreau sa asculte toata tara asta cum femeia asta, disperata, la 1:30 noaptea ma suna si spune "n-am somn, mi-e rau, am gura inclestata".

Eu am catea cu pui la adapost luata de la ea, scoasa de mine, in numele ei de la hingheri. Jur ca am sa dau toate aceste conversatii. Vreau sa auda o tara intreaga in ce hal au terorizat-o acesti hingheri, in ce hal a suferit din cauza acestor animale.

A murit singura, a murit singura. A murit cu cainii aia pe care i-a iubit din tot sufletul in casa. A murit saraca, stiu foarte bine asta. Cati bani a dat! Toti banii pe care ii avea erau dedicati ingrijirii acestor caini. Stiu ca mai are caini prin alte locuri. Cat am putut sa iau si sa o ajut. I-am respectat dorinta atunci. "Marius, nu face public. Ma vor crede oameni o nebuna. Nu vreau sa se afle ca am strans atatia si ca i-am salvat si pe aia." Cat am putut sa o fac am ajutat-o! Dar am sa fac publice toate conversatiile sa vedeti in ce stare de depresie au dus-o hingherii.

Aceleasi haimanale care au terorizat femeia asta vor sa ma inchida si pe mine.

Cainii nu sunt in stare grava absolut deloc. Sunt cinci caini care au fost baieti destepti si au spart un sac cu mancare si s-au hranit singuri. Probabil ca au avut multa apa la dispozitie, daca au reusit sa reziste trei saptamani fara sa moara in casa.

Politistii de la fata locului si procurorii au fost oameni cu suflet si imediat cum au ajuns acolo au dat apa la caini si le-au pus mancare. Un singur caine e mai slab, in rest sunt grasi si frumosi, asa cum i-a ingrijit Cristina Topescu. Promit ca fac publice mesajele.", a spus Marius Chirca de la asociatia Kola Kariola, intr-un life pe facebook, noaptea trecuta, in jurul orelor 1.

