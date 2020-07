Jurnalistul Ion Cristoiu acuză mecanismul prin care s-au făcut afaceri cu echipamente sanitare din bani publici pe timpul pandemiei, avertizând că niciuna nu va fi anchetată deoarece, parafate în timpul regimului Iohannis, alimentează conturile unor generali şi ale PNL pentru campania electorală. „Emisiunea Exces de putere de pe Antena 3 de vineri, 10 iulie 2010 […] The post Cristoiu: Afacerile medicale penale din pandemie nu vor fi anchetate de niciun procuror appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.