Cristoiu: Ciolacu, blat cu PNL. Demisia, diversiune pentru a contracara inițiativa USR

Publicistul Ion Cristoiu susține că demisia lui Marcel Ciolacu din Parlament pentru a renunţa la pensia specială este, de fapt, o diversiune pusă la cale cu PNL pentru a contracara iniţiativa USR-PLUS ca parlamentarii săi să renunţe la mandatele de parlamentar înainte de finalul mandatului, conform Mediafax. „Gestul liderului PSD este urmarea unui blat cu […]