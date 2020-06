Cristoiu demonteaza o minciuna a ministrului Nelu Tataru

Jurnalistul Ion Cristoiu demască o minciună promovată de ministrul sănătății, Nelu Tătaru, pentru a justifica prelungirea stării de alertă. Tătaru a informat greșit că în Franța se introduc noi restricții, probabil pentru a justifica dorința PNL de a prelungi starea de alertă. “Ministrul sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, luni dimineața, că Franța reintroduce măsuri de restricții. Și […] The post Cristoiu demontează o minciună a ministrului Nelu Tătaru appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.