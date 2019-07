Cristoiu: Intre Iohannis și Barna e distanța dintre Biroul Oval și Biroul șefului de gara

În opinia jurnalistului Ion Cristoiu, viziunea din filmul Game of Thrones invocată de liderul USR, Dan Barna, în cadrul Congresului convocat pentru desemnarea candidatului la președinția României, este una sinistră în materie de politică.

Evenimentul Zilei:

Dan Barna a cerut delegaților votul pentru a candida la președinția României. Admițînd că în competiția cu Dacian Cioloș cîștigă el, Dan Barna va fi candidatul Alianței 2020 la Președinție. Un candidat care-și ia în serios angajamentul de a lupta ca să ajungă președinte. În aceste condiții, ne întrebăm Ce mesaj a vrut să transmită Dan Barna electoratului la acest Congres? Un alegător simplu, care nu se uită la filme, dar care își pune mari speranțe în posibilul nou președinte, a vrut să vadă proiectul de țară al candidatului, făgăduielile sale în raport cu interesul național. Ce a zis Dan Barna din acest punct de vedere? „Noi suntem singurii care putem să schimbăm asta şi, dacă judecăm după numărul de voturi pe care l-am primit pe 26 mai din partea tinerilor şi din partea celor care au plecat din ţară, aş zice că şi ei cred acelaşi lucru, un sfert de Românie crede că noi putem schimba România. (…) Am mai făcut încă un pas în obiectivul Alianţei USR PLUS de a guverna în 2020. În cadrul mecanismelor statutare ale USR, astăzi, au avut loc alegerile pentru nominalizarea candidatului USR la poziţia de candidat la Preşedinţia României. În urma alegerilor, USR m-a mandatat să reprezint acest partid. Este un rezultat care confirmă eforturile de 2 ani, de cînd conduc acest partid, de a ne dezvolta şi a fi ceea ce România are acută nevoie: un partid nou şi proaspăt care să aducă societatea activă şi modernă din spectrul politic pentru a merge mai departe în Europa.”

Ziarul Financiar: